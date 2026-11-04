الإعلام الإسرائيلي: ضربة قاسية لترامب ولـ"إسرائيل" في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

وطن للأنباء: أقرت "القناة 14 " الإسرائيلية بأن فوز الديمقراطيين شكل "ضربة قاسية لترامب ولإسرائيل في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن "غالبية استطلاعات الرأي توقعت فوزاً ديمقراطياً، لكن لم يعتقد أحد أن الأمر سيكون بهذا الحجم".

يأتي ذلك بعدما انتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي بعد تحقيق انتصار بارز بحصوله على 54 مقعداً من أصل 100، مقابل 43 للجمهوريين، وذلك عقب فوز مرشحيه في ولايات ميشيغن، آيوا، ونورث كارولاينا، وساوث كارولاينا، وأوهايو، وتكساس، وكانزاس، وجورجيا، وفقاً للنتائج الأولية.

وعلى صعيد انتخابات مجلس النواب، حصد الديمقراطيون 204 مقاعد مقابل 123 مقعداً للجمهوريين من أصل 435 مقعداً. وفي سباق حكّام الولايات، فاز الديمقراطيون بـ 24 مقعداً مقابل 13 للجمهوريين.

ويُعيد هذا الفوز للديمقراطيين السيطرة الكاملة على مجلسي الكونغرس، إذ دخل الجمهوريون الانتخابات السابقة بأغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين—الذين كانوا بحاجة إلى حصد 4 مقاعد صافية لانتزاع الأغلبية—إلى جانب أغلبيتهم السابقة في مجلس النواب.