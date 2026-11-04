أهم 10 نتائج في الانتخابات الأمريكية .. اختراقات ديمقراطية في معاقل الجمهوريين وصعود وجوه جديدة

رام الله – وطن للأنباء: كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 عن تحولات سياسية تتجاوز انتقال السيطرة على مجلس النواب من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، بعدما نجح الحزب الديمقراطي في تحقيق اختراقات انتخابية في ولايات تُعد من أبرز معاقل الجمهوريين، وإلحاق هزائم بعدد من المرشحين الذين حظوا بدعم مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

وامتدت المكاسب الديمقراطية من تكساس إلى كانساس وأيوا وأوهايو وساوث كارولينا، فيما برزت شخصيات جديدة من تيارات سياسية مختلفة، بينها التقدميون والاشتراكيون الديمقراطيون، إلى جانب مرشحين يوظفون خطابا دينيا مسيحيا مختلفا عن الخطاب المحافظ الذي هيمن على العلاقة بين الدين والسياسة الأمريكية خلال العقود الماضية.

وفي المقابل، شهدت الانتخابات خسائر لعدد من المرشحين الجمهوريين البارزين، في وقت برز فيه حضور الأمريكيين من أصول عربية والمسلمين، من خلال تقدم عبد الرحمن السيد في ميشيغان وفوز الطبيب المصري آدم حموي بمقعد في مجلس النواب عن نيوجيرسي.

وفيما يلي أبرز عشر نتائج أفرزتها الانتخابات، وما تحمله من دلالات سياسية:

1. تكساس.. هزيمة لترامب وصعود جيمس تالاريكو

حقق الديمقراطي جيمس تالاريكو فوزا بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، على حساب المدعي العام الجمهوري السابق كين باكستون، في نتيجة تحمل دلالات سياسية تتجاوز خسارة الجمهوريين مقعدا في المجلس.

وتكتسب النتيجة أهميتها من أن تكساس تُعد من أبرز معاقل الحزب الجمهوري، ولم يفز فيها أي مرشح ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988.

كما تمثل خسارة باكستون إخفاقا لرهان ترامب، الذي تدخل لدعمه في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، ومساندته في مواجهة السيناتور المخضرم جون كورنين، رغم المخاوف التي أثارها ترشيحه داخل المؤسسة الجمهورية.

وكان باكستون قد واجه سلسلة من الفضائح والاتهامات المتعلقة بإساءة استخدام السلطة والفساد، وصلت إلى توجيه اتهامات إليه بالعزل في مجلس نواب تكساس عام 2023، قبل أن يبرئه مجلس شيوخ الولاية. كما واجه اتهامات سابقة بالاحتيال في الأوراق المالية، انتهت بتسوية دون إدانة جنائية.

وفي المقابل، برز تالاريكو، وهو من الوجوه الديمقراطية الصاعدة، بقدرته على توظيف دراسته اللاهوتية المسيحية في تقديم خطاب تقدمي ينافس الخطاب الديني المحافظ الذي يتبناه اليمين الأمريكي.

2. أوهايو.. الطبيبة إيمي أكتون تهزم حليف ترامب

وفي ولاية أوهايو، فازت الطبيبة الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب الحاكم، على حساب رجل الأعمال الملياردير فيفيك راماسوامي، أحد أبرز حلفاء ترامب ومؤيديه.

وتكتسب النتيجة أهميتها من أن أوهايو تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى معقل جمهوري، كما أنها مسقط رأس نائب الرئيس جيه دي فانس وقاعدته السياسية.

وكان ترامب قد دعم راماسوامي مبكرا، بعد انسحابه من مشروع إدارة الكفاءة الحكومية الذي ارتبط اسمه بإيلون ماسك.

وشهد السباق الانتخابي جدلا واسعا عقب إطلاق حملة راماسوامي إعلانا ظهرت فيه والدة أكتون، المنقطعة عنها منذ عقود، واتهمتها بالكذب بشأن طفولتها. وأثار الإعلان انتقادات من الحزبين، خصوصا بعد ظهور وثائق قضائية وصحفية قديمة تؤيد رواية أكتون بشأن تعرضها للإساءة في طفولتها، وتوجيه اتهامات إلى زوج أمها بالاعتداء عليها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، قبل أن تغادر الأسرة المنطقة من دون وصول القضية إلى المحاكمة.

وتحول الإعلان إلى مصدر إحراج لحملة راماسوامي، قبل أن تنتهي الانتخابات بفوز أكتون، في خسارة جديدة لمرشح حظي بدعم ترامب.

3. كانساس.. القس آدم هاميلتون يكسر هيمنة جمهورية استمرت 94 عاما

ومن أبرز مفاجآت الانتخابات فوز القس الميثودي آدم هاميلتون بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس، على حساب السيناتور الجمهوري روجر مارشال.

وتكمن أهمية النتيجة في أن الولاية لم تنتخب ديمقراطيا لمجلس الشيوخ منذ عام 1932، حين فاز جورج ماكغيل بإعادة انتخابه، ما يجعل فوز هاميلتون نهاية لهيمنة جمهورية استمرت 94 عاما.

وهاميلتون ليس سياسيا تقليديا، فهو مؤسس كنيسة القيامة الميثودية المتحدة، إحدى أكبر الكنائس الميثودية في الولايات المتحدة، وله حضور في النقاشات الدينية المتعلقة بالتسامح والعدالة الاجتماعية والعلاقة بين الإيمان والسياسة.

وقدم نفسه خلال حملته الانتخابية بوصفه ديمقراطيا مستقلا في تفكيره، يسعى إلى مخاطبة الناخبين المعتدلين والجمهوريين غير الراضين عن الاستقطاب السياسي.

ويكتسب فوزه أهمية إضافية عند مقارنته بفوز تالاريكو في تكساس، إذ يعكس الانتصاران توجها داخل الحزب الديمقراطي نحو استعادة حضور الخطاب المسيحي التقدمي، وتقديم تصورات سياسية تستند إلى التضامن الاجتماعي والعدالة والاعتدال، في مواجهة الخطاب القومي الديني المحافظ.

4. أيوا.. جوش توريك يعيد الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ

وفي ولاية أيوا، فاز الديمقراطي جوش توريك على منافسته الجمهورية آشلي هينسون، في السباق على المقعد الذي كانت تشغله السيناتورة الجمهورية جوني إرنست.

وتكتسب النتيجة أهميتها من التحول السياسي الذي شهدته الولاية، التي صوتت لصالح باراك أوباما في انتخابات عامي 2008 و2012، قبل أن تتحول تدريجيا إلى تأييد ترامب، الذي فاز فيها ثلاث مرات متتالية.

وتوريك نائب في برلمان الولاية ولاعب سابق في كرة السلة على الكراسي المتحركة، وشارك في الألعاب البارالمبية، وقدم خلال حملته خطابا ديمقراطيا وسطيا ركز على القضايا الاقتصادية وتكاليف الحياة اليومية للناخبين.

وحظي توريك بدعم لافت من الرئيس السابق باراك أوباما، الذي ظهر معه في إعلان انتخابي جمع بين كرة السلة والسياسة، في محاولة لاستعادة التحالف الانتخابي الذي مكن أوباما من الفوز بالولاية مرتين.

5. ميشيغان.. تقدم عبد الرحمن السيد وصعود مرشح من أصول مصرية

وفي ولاية ميشيغان، برز الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن السيد، المعروف سياسيا باسم عبدول السيد، بوصفه أحد أبرز وجوه التيار التقدمي في الانتخابات، بعدما تقدم على منافسه الجمهوري مايك روجرز في السباق على مقعد مجلس الشيوخ، وفق النتائج الواردة حتى الآن.

وجاء تقدم السيد رغم حملة انتخابية معقدة استهدفت إضعاف فرصه، شاركت فيها قوى من خارج الحزب الديمقراطي وأخرى من داخله.

وكانت جماعات مرتبطة باللوبي الإسرائيلي، وفي مقدمتها لجنة العمل السياسي التابعة للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "آيباك"، قد أنفقت مبالغ كبيرة خلال الانتخابات التمهيدية لدعم منافسته الديمقراطية هالي ستيفنز، التي خسر أمامها بفارق ضئيل.

ولم تتوقف المواجهة عند الانتخابات التمهيدية، إذ أعلنت ستيفنز، قبل يومين من الانتخابات العامة، تأييدها المرشح الجمهوري مايك روجرز، في خطوة أثارت غضب قيادات في الحزب الديمقراطي.

كما واجه السيد هجمات ركزت على مواقفه من إسرائيل والحرب على غزة، إلى جانب حملات جمهورية تناولت خلفيته الدينية والسياسية.

ورغم ذلك، حقق تقدما في السباق، ما عزز حضوره بوصفه أحد الوجوه التقدمية الصاعدة على المستوى الفيدرالي، واستدعى مقارنات مع تجربة عمدة نيويورك زهران ممداني، الذي برز من خلال خطاب اقتصادي شعبوي وحضور جماهيري واسع.

وتكتسب تجربة السيد أهمية إضافية لكونها جاءت في سباق على مقعد في مجلس الشيوخ بولاية متأرجحة، وفي مواجهة مرشح جمهوري مدعوم من ترامب، وليس في انتخابات محلية داخل مدينة ذات أغلبية ديمقراطية واضحة.

6. نيويورك.. الاشتراكيون الديمقراطيون يوسعون حضورهم

وفي نيويورك، حقق التيار الاشتراكي الديمقراطي مكاسب انتخابية بفوز دارياليزا أفيلا شيفالييه وكلير فالديز بمقعدين في مجلس النواب.

وتبرز أفيلا شيفالييه بوصفها إحدى الشخصيات الجديدة التي لفتت الانتباه في الانتخابات؛ فهي باحثة وناشطة سياسية من أصول دومينيكية، درست الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا، وانخرطت في النشاط الداعم للفلسطينيين، قبل أن تعتنق الإسلام.

وكانت قد حققت مفاجأة في الانتخابات التمهيدية بإطاحتها بالنائب الديمقراطي المخضرم أدريانو إسبايات عن الدائرة الثالثة عشرة في نيويورك، بدعم من الاشتراكيين الديمقراطيين وعمدة المدينة زهران ممداني.

أما كلير فالديز، وهي نقابية سابقة وعضوة في الاشتراكيين الديمقراطيين، فقد فازت بمقعد الدائرة السابعة، عقب انتصارها في الانتخابات التمهيدية على منافسين من المؤسسة الديمقراطية.

وتعكس النتيجتان اتساع حضور التيار الاشتراكي داخل الحزب الديمقراطي، بعد الانتكاسات التي تعرض لها في انتخابات عام 2024، حين نجحت حملات ممولة من جماعات مؤيدة لإسرائيل، أبرزها "آيباك"، في إقصاء النائبين جمال باومان وكوري بوش خلال الانتخابات التمهيدية.

7. نيوجيرسي.. الطبيب المصري آدم حموي يدخل الكونغرس

وسجل الأمريكيون من أصل مصري حضورا لافتا في الانتخابات، من خلال فوز الطبيب آدم حموي بمقعد مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي، إلى جانب تقدم عبد الرحمن السيد في ميشيغان.

وحموي جراح أمريكي من أصل مصري، خدم سابقا في الجيش الأمريكي، وشارك في مهام طبية داخل مناطق نزاع، بينها العراق وقطاع غزة.

واكتسب حضورا إعلاميا وسياسيا عقب عمله التطوعي في مستشفيات القطاع خلال الحرب الإسرائيلية، وشهاداته بشأن الأوضاع الإنسانية والطبية، قبل أن يخوض الانتخابات للمرة الأولى.

ونجح حموي في هزيمة المرشح الجمهوري غريغ ميلي، ليصبح أول مسلم يمثل ولاية نيوجيرسي في مجلس النواب الأمريكي، التي تضم جالية عربية ومصرية كبيرة.

ويعيد فوزه إلى الأذهان تجربة جورج حلمي، الأمريكي من أصل مصري الذي شغل مقعدا في مجلس الشيوخ عن نيوجيرسي لفترة قصيرة عام 2024، عقب استقالة السيناتور روبرت مينينديز.

8. فلوريدا.. خسارتان للتيار التقدمي

وفي المقابل، تعرض التيار التقدمي لهزيمتين في ولاية فلوريدا، حيث خسرت المرشحة الديمقراطية أنجي نيكسون سباق مجلس الشيوخ أمام السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، فيما احتفظ النائب الجمهوري راندي فاين بمقعده في مجلس النواب.

وكانت نيكسون، وهي مشرعة في برلمان فلوريدا وناشطة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، قد برزت بوصفها إحدى المرشحات الأكثر تقدمية داخل الحزب الديمقراطي، خصوصا في ملفات الرعاية الصحية والإسكان والعدالة الاقتصادية.

وتعكس خسارتها صعوبة المنافسة الديمقراطية في الولاية، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قاعدة قوية للجمهوريين، بعدما كانت تُصنف تاريخيا ضمن الولايات المتأرجحة.

أما النتيجة الثانية، فتمثلت في احتفاظ راندي فاين بمقعده، رغم سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل والمعادية للمسلمين، التي أثارت مطالبات داخل الكونغرس باستقالته أو اتخاذ إجراءات بحقه.

9. تكساس.. الديمقراطية جينا هينوخوسا تهزم الحاكم غريغ أبوت

وشهدت تكساس مفاجأة انتخابية أخرى بفوز الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، على حساب الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، في نتيجة تضاف إلى خسارة الجمهوريين مقعد مجلس الشيوخ في الولاية.

ويمثل الفوز تحولا في الولاية التي لم ينتخب سكانها حاكما ديمقراطيا منذ فوز آن ريتشاردز عام 1990.

وكان أبوت من أبرز حكام الولايات الجمهوريين المتحالفين مع ترامب، واشتهر بسياساته المتشددة في ملفات الهجرة والحدود والأمن، فضلا عن مواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المثيرة للجدل تجاه مؤسسات إسلامية في الولاية.

وفي المقابل، قدمت هينوخوسا، العضوة السابقة في مجلس نواب تكساس، نفسها بديلا ديمقراطيا يركز على تكاليف المعيشة والتعليم والخدمات العامة.

وتكتسب النتيجة أهميتها من كونها تجمع بين خسارة الجمهوريين مقعد مجلس الشيوخ ومنصب الحاكم في ولاية تُعد من أهم قواعد الحزب، كما تمثل هزيمة لحاكم ارتبط سياسيا بمشروع ترامب.

10. ساوث كارولينا.. الطبيبة آني أندروز تهزم دارلين غراهام

وفي ولاية ساوث كارولينا، فازت الطبيبة الديمقراطية آني أندروز بمقعد مجلس الشيوخ، على حساب الجمهورية دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

وكانت دارلين قد عُينت لشغل مقعد شقيقها عقب وفاته في تموز/يوليو الماضي، قبل أن تفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات، بدعم من ترامب.

وتحمل النتيجة أهمية تاريخية، إذ لم يفز ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام 1998، كما تمثل خسارة مرشحة تنتمي إلى عائلة سياسية ارتبط اسمها طويلا بالحزب الجمهوري في الولاية.

انتصارات تتجاوز عدد المقاعد

وتكشف نتائج الانتخابات عن تحول في المشهد السياسي الأمريكي لا يقتصر على المقاعد التي انتزعها الديمقراطيون من الجمهوريين، بل يمتد إلى طبيعة الولايات التي حققوا فيها مكاسبهم، والشخصيات السياسية التي حملت هذا التحول.

فقد خسر ترامب عددا من المرشحين الذين تدخل لدعمهم، وفي مقدمتهم كين باكستون في تكساس وفيفيك راماسوامي في أوهايو، كما تراجعت سيطرة الجمهوريين في ولايات ارتبطت بمشروعهم السياسي، مثل تكساس وأوهايو.

وفي المقابل، لم تقتصر المكاسب الديمقراطية على تيار سياسي واحد، بل توزعت بين شخصيات وسطية، مثل جوش توريك، ووجوه تقدمية وشعبوية، مثل عبد الرحمن السيد، واشتراكيين ديمقراطيين، مثل أفيلا شيفالييه وكلير فالديز، وشخصيات تستلهم المسيحية الاجتماعية والتقدمية، مثل جيمس تالاريكو وآدم هاميلتون.

ويشير هذا التنوع إلى اتساع القاعدة السياسية التي تمكن الديمقراطيون من حشدها خلال الانتخابات، وإن كان لا يعني انتهاء الخلافات داخل الحزب بشأن توجهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتعيد هذه النتائج إلى الأذهان انتخابات التجديد النصفي عام 2018، حين حقق الديمقراطيون انتصارا على إدارة ترامب الأولى، لكن انتخابات 2026 تبرز، وفق قراءة النتائج، من خلال صعود شخصيات جديدة من خلفيات وتيارات متعددة، بالتزامن مع تراجع عدد من المرشحين الجمهوريين في ولايات كانت تعد معاقل تقليدية للحزب.

وبين الاختراقات الانتخابية وصعود الوجوه الجديدة، تضع نتائج انتخابات 2026 الحزب الديمقراطي أمام فرصة لإعادة تشكيل تحالفه السياسي، عبر الجمع بين الوسطيين والتقدميين والاشتراكيين الديمقراطيين والتيارات الدينية ذات التوجه الاجتماعي، فيما يواجه الجمهوريون تداعيات خسارة مجلس النواب والتراجع في عدد من الولايات.