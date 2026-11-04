عبدول السيد أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

رام الله – وطن للأنباء: فاز المرشح الديمقراطي عبدالرحمن السيد بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي، متغلبا على منافسه الجمهوري وعضو مجلس النواب السابق مايك روجرز، ليصبح أول مسلم في تاريخ الولايات المتحدة يفوز بعضوية مجلس الشيوخ.

ويمثل فوز السيد، المسؤول السابق في مجال الصحة العامة والبالغ من العمر 42 عاما، انتصارا للجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي في واحدة من الولايات الحاسمة انتخابيا، كما يضمن احتفاظ الحزب بمقعد السيناتور غاري بيترز، الذي قرر التقاعد.

ويشكل وصول السيد إلى مجلس الشيوخ محطة تاريخية في الحياة السياسية الأمريكية، إذ من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في كانون الثاني/يناير المقبل، ليكون أول سيناتور مسلم في تاريخ البلاد.

وجاء فوزه بعد انتخابات تمهيدية شديدة التنافس داخل الحزب الديمقراطي في آب/أغسطس الماضي، واجه خلالها النائبة الديمقراطية المعتدلة هالي ستيفنز، وتمكن من حسم السباق بفارق يقل عن نقطة مئوية واحدة.

وامتدت تداعيات تلك المنافسة إلى الانتخابات العامة، بعدما أعلنت ستيفنز، الأحد الماضي، دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز، وظهرت إلى جانبه في إحدى كنائس مدينة ديترويت، في خطوة أثارت غضب قيادات الحزب الديمقراطي على المستويين الوطني والولائي.

وأدت هذه الخطوة إلى التفاف قيادات الحزب حول السيد، الذي أمضى أشهرا في محاولة استقطاب الناخبين السود واليهود الذين سبق أن دعموا ستيفنز في الانتخابات التمهيدية، والعمل على توحيد القاعدة الديمقراطية خلف ترشيحه.

ويعد السيد من الوجوه السياسية غير التقليدية، إذ يختلف في مظهره وأسلوبه عن السياسيين التقليديين، ويمثل صعوده إلى مجلس الشيوخ تقدما لافتا للتيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.