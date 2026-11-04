شهداء وجرحى في قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف النازحين في غزة

وطن للأنباء: شنت طائرات الاحتلال صباح اليوم الاربعاء، غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة كما استهدفتها بالقصف المدفعي، بما فيها محيط خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط جسر وادي غزة، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية وجرافات في المنطقة، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه منازل الفلسطينيين وخيامهم شرقي مخيم البريج، وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، استهدفت نيران الآليات والدبابات الإسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس منذ ساعات الفجر، كما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل ومنشآت فلسطينية في المناطق الشرقية من المدينة.

وامتد القصف المدفعي إلى المناطق الواقعة شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرقي مخيم المغازي ووسطه.