مركز "أفق" يثمّن موقف القيادة ويدعو لتحرّك وطني ودولي لتذليل عقبات إجراء الانتخابات

مركز "أفق" يثمّن موقف القيادة الفلسطينية، ويدعو إلى تكثيف الجهود الوطنية والدولية لتذليل العقبات التي أدّت إلى تأجيل الانتخابات، وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في أقرب وقت ممكن.

وطن للأنباء: ثمّن مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث موقف القيادة الفلسطينية بشأن إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، داعياً إلى تكثيف الجهود الوطنية والدولية لمعالجة العقبات التي حالت دون إجرائها، وتهيئة الظروف القانونية والفنية والأمنية اللازمة لعقدها في أقرب وقت ممكن.

وأكد المركز، في ورقة موقف أصدرها في رام الله، ونشرتها وطن للأنباء، أن تأجيل الانتخابات إلى 11 أيلول/سبتمبر 2027 لا ينبغي أن يعني تأجيل الاستعدادات لها أو استمرار تعطيل التجديد الديمقراطي، مقترحاً بحث إمكانية إجرائها خلال النصف الأول من عام 2027، وتحديداً بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، وفق تقييم لجنة الانتخابات المركزية للمتطلبات اللازمة.

ودعا المركز إلى تحرك فلسطيني ودولي منسق لمعالجة القيود الإسرائيلية على إجراء الانتخابات، وضمان مشاركة المواطنين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، بالتوازي مع استئناف الحوار الوطني ووضع جدول زمني واضح للاستعدادات، بما يضمن إجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية.

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