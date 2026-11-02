وطن للأنباء: بعد أيام من كشفه خطة ترامب "المجنونة" لضرب إيران.. السيناتور الأميركي كريس ميرفي يصاب بسكتة دماغية

رام الله – وطن للأنباء: أُدخل السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس ميرفي، ممثل ولاية كونيتيكت، إلى المستشفى إثر تعرضه لسكتة دماغية، السبت، بعد أيام من تحذيره من خطة عسكرية محتملة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف الهجمات على إيران، والتي وصفها بأنها "مجنونة"، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.

وقال مكتب ميرفي، البالغ من العمر 53 عاما، إنه شعر بخدر في ذراعه أثناء حضوره مباراة هوكي لابنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث شخّص الأطباء إصابته بسكتة دماغية.

وقالت أليسون هيرويت، مديرة مكتب السيناتور، في بيان، إن الأطباء متفائلون بالتقدم الذي يحرزه، مضيفة: "إنه مستيقظ وفي حالة وعي، ونحن متفائلون بأنه سيتعافى بشكل كامل".

وكان ميرفي قد حذر، الخميس الماضي، من خطط محتملة لإدارة ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران عقب الانتخابات، كاشفا أن عددا من أعضاء الكونغرس اطلعوا على الخطة العسكرية.

وقال في منشور على منصة "إكس": "رغم أنني لا أستطيع الكشف عن أي تفاصيل، أستطيع أن أقول إن الخطة مجنونة. لن تحقق الأهداف وستطلق دورة جديدة من التصعيد".

وجاءت تصريحات ميرفي في أعقاب تقارير إعلامية أميركية، بينها تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تحدثت عن إبلاغ واشنطن دولا عدة باستعدادها لاحتمال شن حملة عسكرية "قصيرة ومكثفة" ضد إيران بعد الانتخابات.

وبحسب تلك التقارير، تستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال تنفيذ جولة جديدة من العمليات العسكرية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية ودفع طهران إلى العودة للمفاوضات، بالتزامن مع تحركات أميركية لتعزيز القوات والذخائر في المنطقة، ونشر مقاتلات وقاذفات إضافية، إلى جانب تعزيزات بحرية ووحدات من مشاة البحرية.

وكان ترامب قد ألمح في تصريحات سابقة إلى احتمال استئناف الضربات العسكرية بعد الانتخابات، في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق، فيما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وحذر ميرفي من أن استئناف الحرب لن يحقق الأهداف المعلنة، بل سيؤدي إلى دورة جديدة من التصعيد العسكري، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار التهدئة بين واشنطن وطهران واتساع المواجهة الإقليمية.