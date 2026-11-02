الاحتلال يعتقل شاباً ويقتحم كفرذان وميثلون في محافظة جنين

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شاباً خلال اقتحامها بلدة كفرذان غرب جنين، فيما اقتحمت بلدة ميثلون جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة كفرذان وانتشرت عند مدخلها، وداهمت منزلاً وعدداً من المحال التجارية، قبل أن تعتقل الشاب علاء العمار وتنسحب من البلدة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين، حيث تنفذ مداهمات للمنازل واعتقالات بحق المواطنين.