وفاة الشاب قيس حمامرة بحادث سير مع مركبة شرطة على مفرق جبع جنوب جنين

جنين – وطن للأنباء: توفي الشاب قيس محمد حمامرة، من بلدة جبع جنوب جنين، وأصيب عنصران من الشرطة، اليوم الأحد، في حادث سير وقع على شارع جنين–نابلس، عند مفرق البلدة، بين مركبة للشرطة ومركبتين.

وأكد الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات لـ"وطن" أن الحادث وقع مع مركبة الشرطة التي كانت تسير أمام موكب رسمي خلال جولة تفقدية لافتتاح عدد من المشاريع المدرسية في محافظة جنين، بمشاركة محافظ جنين ووزير التربية والتعليم.

من جهته، قال محافظ جنين كمال أبو الرب لـ"وطن" إن الوفد، الذي ضم وزير التربية والتعليم، كان في جولة على عدد من بلدات المحافظة لافتتاح مشاريع مدرسية، موضحا أنه توجه من بلدة السيلة الحارثية، عقب افتتاح طابق في مدرسة بنات السيلة الحارثية، إلى بلدة كفر راعي، حين وقع الحادث عند مفرق جبع.

وأضاف أبو الرب أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب قيس حمامرة وإصابة عنصرين من الشرطة بجروح.