118 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الشهر الماضي

وطن للأنباء: تنقل أكثر من 118 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الشهر الماضي، فيما أوقفت الشرطة 176 مطلوبا للقضاء.

وأوضحت الشرطة، أن عدد المغادرين بلغ 58517 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 59588 شخصا، مشيرة إلى أن حركة المسافرين كانت نشطة.

وقبضت الشرطة خلال الفترة نفسها على 176 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.