الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم ومستعمرون يعتدون على آخرين في سلفيت

وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المزارعين على مغادرة أراضيهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت، فيما اعتدى مستوطنون على مزارعين في المنطقة الواقعة بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان شمال غرب المحافظة.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف جمعة عبد الفتاح، إن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم في منطقة "باب اسرب"، ومنعتهم من استكمال قطف ثمار الزيتون.

وفي سياق متصل، هاجمت مجموعة من المستوطنين عددا من المزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية في المنطقة الغربية الواقعة بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان، واستولت على معداتهم الزراعية واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة دير استيا والبوابة الشرقية لقرية مردا، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.