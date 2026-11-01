الاحتلال يحتجز مواطنا في المنيا ومستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في مراح رباح

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتدى مستعمرون على مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية مراح رباح جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محليةبأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المنيا، واحتجزت المواطن محمد ياسر كوازبة لعدة ساعات، قبل أن تطلق سراحه.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على مزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون عند مدخل قرية مراح رباح.

وكان مستوطنون قد اعتدوا، أمس على قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة قرب المدخل الشرقي لقرية مراح رباح، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح.