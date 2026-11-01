الاحتلال يعتقل راعي أغنام في مسافر يطا ومستوطنون يحاصرون منزلا في بيت أمر

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، راعي أغنام في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما حاصر مستوطنون منزل مواطن في بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حبيب العدرة، أثناء رعيه أغنامه في منطقة رجوم إعلي شرق يطا.

وأضاف أن المستوطنين يواصلون ملاحقة رعاة الأغنام في قرى وخرب مسافر يطا، والاعتداء عليهم بالضرب، وسرقة مواشيهم، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم، ومناطق سكنهم.

وفي سياق متصل، حاصر مستوطنون، صباح اليوم، منزل المواطن شادي العلامي، في منطقة واد الشيخ لبلدة بيت أمر.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استولت على ثلاث مركبات، ونقلتها لمستوطنة "كرمي تسور"، الجاثمة على أراضي بلدة بيت أمر.