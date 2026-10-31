قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من جنين بينهم مواطنة وتسرق مبالغ مالية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، من أحياء متفرقة في مدينة جنين، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أسامة يوسف الشامي (64 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي الهدف غرب مخيم جنين، كما اعتقلت ناصر الجعص من حي الجابريات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة من حي حرش السعادة غرب مدينة جنين، وهي زوجة المواطن إيهاب السلامة، شقيق الشهيد فاروق سلامة، عقب مداهمة منزل عائلتها.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على مبالغ مالية من مركبات المواطنين التي احتجزتها للتفتيش عند دوار جبع جنوب جنين، فجر اليوم.

وأظهر مقطع فيديو وثّقه سائق مركبة عمومية سرقة الاحتلال مبلغ 2500 شيقل من مركبته، بعد خلع جنود الاحتلال الخزانة الخاصة بها، والاستيلاء على الأموال الموجودة داخلها.