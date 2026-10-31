الطقس: جو خريفي معتدل وارتفاع على درجات الحرارة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.