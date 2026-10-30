وسطاء قطريون يصلون طهران ضمن مساعٍ لاتفاق بين واشنطن وإيران

وطن للأنباء: أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" بعودة وسطاء قطريين إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، وذلك في إطار مساعٍ حثيثة للتوصّل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

ونقلت "رويترز" عن المصدر المطلع على سير المحادثات تأكيده أنّه تمّ تنسيق محادثات الوساطة وزيارة الوفد القطري إلى طهران بشكل مباشر مع الجانب الأميركي، في سياق الجهود المستمرة للتقريب بين وجهات النظر والوصول إلى التفاهمات المطلوبة.

ومساء أمس الخميس، أفاد مصدر إيراني مطلع بأنّ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تبادل مؤخراً مراسلات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، معتبراً أنّ ذلك يُعتبر عجزاً أميركياً عن تحقيق أهداف الحرب.

والأحد الماضي، أبلغ ‌مسؤول مطلع لـ"​رويترز" ​بأنّ وسطاء ⁠قطريين ​موجودون ​في طهران ​في إطار ‌مسعى ⁠لخفض التوتر الإقليمي، ​وذلك ​بالتنسيق ⁠مع ​الولايات ​المتحدة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد حدّة التوترات في المنطقة، على وقع كثرة التقارير الإعلامية التي تتحدّث عن نيّة حكومة الاحتلال وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ هجوم جديد على إيران، وتحذير طهران بالرد بأضعاف على أيّ خطأ.