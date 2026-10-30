الرئيس يلتقي رئيس أساقفة قبرص

وطن للأنباء: التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، بمقر الأسقفية الأرثوذكسية في العاصمة القبرصية نيقوسيا، رئيس أساقفة قبرص جورجيوس الثالث (جورجيوس).

وأطلع الرئيس، رئيس أساقفة قبرص، على آخر التطورات في فلسطين، مؤكدا أن الحفاظ على الوجود المسيحي في فلسطين يمثل أولوية وطنية، وجزءا أساسيا من حماية الهوية الحضارية والتاريخية للأرض المقدسة.

وأكد الرئيس ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني، ورفض جميع الاعتداءات والإجراءات التي تستهدفها أو تمس بحرية الوصول إليها وممارسة الشعائر الدينية فيها، منددا بإجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق الكنائس ومؤسساتها، والقيود المفروضة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة.

وجدد إدانته للاعتداء الإرهابي الذي استهدف "كنيسة القديس جاورجيوس" للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية قبرص عبد الله عطاري.

وكان الرئيس عباس قد وصل الأربعاء الماضي إلى جمهورية قبرص، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليدس.