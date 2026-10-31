ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,594 والإصابات إلى 175,834 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,594 شهيدا، و175,834 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6 شهداء، و26 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,580، والإصابات إلى 5,711، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ونوهت إلى أنه تم إضافة 18 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 24/10/2026.