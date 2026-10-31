لليوم التاسع.. الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الخليل ويواصل حصار دير بحة وتهجير سكانها

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، عدوانها على مدينة الخليل، وسط دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة دير بحة غرب المدينة، ومواصلة مداهمة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها، بعد إجبار عائلات على النزوح القسري.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من عدة مداخل للمدينة باتجاه منطقة دير بحة، التي تخضع للحصار والإغلاق المشددين منذ يوم الجمعة قبل الماضية، بالتزامن مع استمرار عمليات المداهمة والتنكيل بالسكان.

ويأتي ذلك في إطار العدوان المتواصل على المنطقة، إذ فجّرت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، منزلي الشهيدين أحمد وحمودة الجعبة، اللذين استشهدا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي للخليل "فرش الهوى".

أكثر من 780 عائلة متضررة و537 عائلة مهجّرة قسراً

وارتفع عدد العائلات المتضررة جراء العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، بينها 537 عائلة هُجّرت قسراً بشكل كامل، فيما يواجه نحو 5000 مواطن ظروفاً من الحصار والتهجير، سواء بإجبارهم على مغادرة منازلهم أو محاصرتهم داخلها، لا سيما في منطقتي الجلدة ودير بحة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ بدء عدوانها على المدينة، أكثر من 115 مواطناً، بينهم فتاة، فيما احتجزت مئات المواطنين وأخضعتهم للتنكيل.

خسائر يومية تصل إلى 12 مليون شيقل وتعطيل التعليم لنحو 262 ألف طالب

اقتصادياً، قدّرت الغرفة التجارية في الخليل الخسائر المباشرة الناجمة عن الإغلاقات في المدينة بما يتراوح بين 10 و12 مليون شيقل يومياً، من بينها نحو مليون شيقل في قطاع الحليب وحده.

كما تسبب العدوان في تعطيل العملية التعليمية لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي، فيما لا يزال آلاف الطلبة في المناطق المحاصرة والمهجّرة عاجزين عن الوصول إلى مدارسهم.

3361 فرداً ضمن قوائم الأسر المتضررة.. بينهم 1193 طفلاً

وعلى صعيد الإغاثة، أعلنت لجنة المساندة والإغاثة المكلفة من محافظ محافظة الخليل اعتماد بيانات 537 أسرة متضررة، تضم 3361 فرداً، بينهم 232 رضيعاً، و1193 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، و326 من كبار السن، و147 امرأة حاملاً ومرضعاً، و32 شخصاً من ذوي الإعاقة، و213 من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت 531 اتصالاً لطلب المساعدة عبر رقمها المجاني، وجرى التعامل مع الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة للإغاثة والتسكين والتعليم والشؤون القانونية والإعلامية والمالية.

مستوطنون يعتدون على مزارعين ويسرقون ثمار الزيتون جنوب الخليل

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة في محافظة الخليل، اعتدى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، على مزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في خربة الخرابة شرق بلدة السموع جنوب المحافظة، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم، قبل سرقة ثمار الزيتون.