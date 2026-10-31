الاحتلال يخطر بهدم معرض للبلاط ويضيّق على قاطفي الزيتون في الخليل

وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم معرض للبلاط في منطقة "فرش الهوى" غرب مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب المعرض، المملوك لعائلة القواسمي، شفهيا بضرورة إخلائه تمهيدا لهدمه خلال 24 ساعة، كما أحضرت جرافة عسكرية، وأجبرت المواطنين على مغادرة المنطقة.

وفي سياق متصل، حاول مستوطنون مدججون بالسلاح، بحماية قوات الاحتلال، منع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في منطقة معين شرق بلدة يطا، فيما احتجزت قوات الاحتلال آليات تابعة لبلدية يطا في منطقة شكارة، بحجة وجودها في منطقة مصنفة (ج).

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم التاسع على التوالي، عدوانها على مدينة الخليل، وتدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة دير بحة غرب المدينة، وتداهم منازل، بعد إجبار عائلات على النزوح القسري، بالتزامن مع مداهمة منازل المواطنين، وتخريب وتدمير محتوياتها.

وارتفع عدد العائلات المتضررة جراء العدوان إلى أكثر من 780 عائلة، منها 537 عائلة هُجّرت قسرا بشكل كامل، فيما يواجه نحو 5000 مواطن ظروفا من الحصار والتهجير القسري، سواء بإجبارهم على النزوح من منازلهم أو محاصرتهم داخلها، لا سيما في منطقتي الجلدة ودير بحة، اللتين تخضعان لحصار وإغلاق مشددين.