الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على أدوات زراعية وينصب حواجز

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا خلال قطفه ثمار الزيتون في قرية رأس كركر غرب رام الله، واستولت على أدوات قطف شرق المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية عند مداخل عدد من القرى والبلدات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد حازم سمحان (35 عاما) من رأس كركر، خلال قطفه ثمار الزيتون.

وفي السياق، استولت قوات الاحتلال على أدوات زراعية تعود للمواطن نسيم محمد ابو عليا في سهل المغير الشرقي.

ومنذ صباح اليوم، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل كل من قرى وبلدات سنجل، وترمسعيا، ودير ابو مشعل، ويبرود، ودير دبوان.