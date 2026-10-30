الطقس: انخفاض درجات الحرارة وفرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة غائما إلى غائم جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كم يكون الجو يوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.