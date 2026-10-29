هيئة بحرية بريطانية: اشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز

وطن للأنباء: اشتعلت النيران في سفينة بمضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخميس، من دون تحديد السبب أو حال أفراد الطاقم.

وقالت الهيئة إن قائد سفينة "أفاد برؤية سفينة أخرى تشتعل فيها النيران" في بلاغ عن حادث لم تحدد سببه، وقع في مضيق هرمز على بُعد 9 أميال بحرية (نحو 16 كيلومترا) شمال خصب في سلطنة عُمان.

ولفتت إلى أنه لا تتوفر معلومات بشأن حجم الأضرار أو التأثير البيئي المحتمل.

وقيّدت إيران حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط بضربات أمريكية إسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير.