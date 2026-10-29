الموظف الفلسطيني.. صمودٌ في مواجهة الأزمة أم فاتورةٌ مفتوحة لسوء إدارة الشأن العام؟

كتب: نعيم حرب

حين يتحوّل الراتب إلى وسيلة للبقاء، وتُلقى أعباء الأزمات على كاهل المواطن، يصبح السؤال عن العدالة الاقتصادية والمساءلة السياسية ضرورة وطنية، لا مجرد تذمّر معيشي.

لم يعد السؤال عن حال الموظف الفلسطيني مقتصرًا على موعد صرف الراتب أو نسبته، بل أصبح سؤالًا أعمق يتعلق بقدرته على مواصلة الحياة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتراجع مستمر في القدرة الشرائية، وتراكم الديون والالتزامات، وغياب أفق واضح للخروج من الضائقة المعيشية. فالموظف الذي يذهب إلى عمله كل صباح ويتحمل مسؤولية أسرته، يجد نفسه محاصرًا بين دخل لا يكفي، وأسعار تستنزفه، والتزامات لا تنتظر تحسن الظروف. إنها ليست أزمة راتب فحسب، بل أزمة في إدارة الاقتصاد العام وتوزيع الأعباء وتحديد الأولويات. ولا تُقاس قيمة الراتب بما يتبقى منه بعد اقتطاعات البنوك وأقساط القروض وفواتير الخدمات وتكاليف النقل والتعليم والغذاء والعلاج. ومع تأخر الرواتب أو صرفها منقوصة، قد تذهب الاقتطاعات إلى فوائد التأخير وإعادة الجدولة بدل خفض أصل الدين، رغم أن الموظف لا يتحمل مسؤولية هذا التأخر. وهكذا يتحول الراتب من مصدر للاستقرار إلى محطة مؤقتة لسداد جزء من الديون، قبل أن تبدأ دورة جديدة من العجز والانتظار.

ولعل الوجه الأشد قسوة في معاناة الموظف الفلسطيني يتجلى في علاقته بالقروض البنكية، التي تحولت لدى كثيرين من وسيلة لتلبية الاحتياجات أو مواجهة الطوارئ إلى عبء مزمن يستنزف الراتب ويقوض القدرة على العيش. فهناك موظفون يواصلون، على مدى ثلاث سنوات أو أكثر، سداد أقساطهم كلما أتيح لهم ذلك، ثم يفاجؤون بأن أصل الدين لم يتراجع بالقدر المتوقع، أو بأن المديونية استمرت في الارتفاع بسبب الفوائد والعمولات وغرامات التأخير، وفقًا لشروط القرض وآلية احتساب المستحقات.

وتتفاقم المعضلة عندما تعجز السلطة الفلسطينية عن صرف الرواتب كاملة وفي مواعيدها. فالموظف الذي لم يختر التأخر في السداد، ولم يتسبب في الأزمة المالية التي حرمته جزءًا من دخله، يجد نفسه أمام تبعات إضافية خارجة عن إرادته. وهكذا يدفع ثمن الأزمة مرتين: مرة حين لا يتقاضى راتبه كاملًا، ومرة حين تتراكم عليه كلفة التأخير والالتزامات البنكية. وفي بعض الحالات، لا يغطي ما يسدده سوى الفوائد والرسوم، من دون انخفاض ملموس في أصل الدين؛ الأمر الذي يستدعي مراجعة كشوف الحسابات وشروط القروض وآليات الاحتساب. وتبرز هنا مسؤولية السلطة في معالجة أزمة الرواتب، ومسؤولية البنوك والجهات الرقابية في اعتماد ترتيبات عادلة لإعادة الجدولة، وتأجيل غرامات التأخير أو تخفيفها عندما يثبت ارتباط التعثر بعدم انتظام صرف الراتب، مع ضمان الشفافية في احتساب الفوائد والعمولات.

الأخطر من المديونية ذاتها أن يتحول الموظف إلى أسير لها: يعمل ليسدد القرض، وينتظر الراتب ليسدد القسط، ثم يعود إلى الاقتراض لتغطية احتياجات أسرته. وبعد سنوات من العمل والاقتطاعات، يجد نفسه أمام التزامات لا تنتهي، وقدرة شرائية تتراجع، وأفق مالي يزداد ضيقًا. إنها دائرة تستنزف دخله وطاقته النفسية والاجتماعية، وتضعف قدرته على التخطيط لمستقبل أسرته أو مواجهة أي طارئ.

في ظل هذا الواقع، يبرز سؤال سياسي واجتماعي بالغ الأهمية: هل يدرك أصحاب القرار أن استمرار هذا النهج يدفع الموظف تدريجيًا إلى الانشغال بتأمين قوته اليومية وتسديد ديونه، على حساب حقوقه الأوسع ومستقبله ومستقبل أبنائه؟ قد لا تتوافر أدلة تثبت أن إغراق الموظف في الديون سياسة مقصودة، لكن النتيجة العملية هي مزيد من الإنهاك الاقتصادي وتضييق هامش الاختيار. وليس من العدالة أن يُعاقب الموظف ماليًا على تأخر لم يتسبب فيه، أو أن يتحول راتبه إلى ضمانة دائمة للدائنين بينما تتراجع قدرته على تأمين حياة كريمة لأسرته. لذلك، تحتاج الأزمة إلى تدخل جاد من الحكومة والجهات الرقابية والبنوك، لوضع آليات تمنع تضخم المديونية بسبب تأخر الرواتب، وتضمن أن يكون سداد القرض طريقًا إلى التحرر من الدين، لا بداية لدائرة جديدة من الاستنزاف.

ويزداد المشهد تعقيدًا عندما تضطر الحكومة إلى صرف الرواتب منقوصة أو متأخرة، فتنتقل الأزمة من الموازنة العامة إلى موازنات الأسر الفلسطينية. وتضطر الأسر إلى تمويل العجز من موارد محدودة، عبر الاقتراض أو تأجيل الاحتياجات أو الاستغناء عن متطلبات أساسية. وهنا تتآكل القدرة على الادخار ومواجهة الطوارئ، ويصبح المرض المفاجئ أو الإصلاح الضروري أو الالتزام التعليمي الإضافي سببًا في اضطراب الميزانية بالكامل. كما أن الاقتراض لتغطية النفقات المعيشية لا يحل المشكلة، بل يؤجلها ويضاعف كلفتها؛ فكل قرض جديد يقتطع من الراتب ويزيد الفجوة بين الاحتياجات والدخل، ويدخل الموظف في حلقة مفرغة يعمل فيها لتسديد التزاماته أكثر مما يعمل لبناء حياة مستقرة لأسرته.

لا يمكن فهم الواقع الاقتصادي الفلسطيني بمعزل عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته؛ فاحتجاز أموال المقاصة والقيود على الحركة والتجارة وإغلاق الطرق والحواجز واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وتقييد النشاط الاقتصادي، كلها عوامل تضرب الإنتاج وفرص العمل والاستثمار، وتحد من قدرة الحكومة على إدارة مواردها بصورة مستقرة. كما ينعكس تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف التنقل والإنتاج مباشرة على دخول المواطنين وقدرة المؤسسات الخاصة والعامة على الاستمرار.

لكن الاعتراف بأثر الاحتلال لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإعفاء السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها في إدارة الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء. كما ينبغي مراجعة العلاقة بين السلطة والبنوك بما يضمن حماية الموظفين وتعزيز المصلحة الوطنية. فالاحتلال يضيق المجال الاقتصادي والسياسي، لكن طريقة إدارة ما هو متاح تظل مسألة تستوجب النقاش والمساءلة. وتحميل الاحتلال مسؤولية كل اختلال داخلي لا يقل خطورة عن تجاهل أثره الحقيقي؛ لأن كليهما يعطل البحث عن حلول عملية. والمطلوب مقاربة وطنية تعترف بالقيود الخارجية وتواجه في الوقت نفسه أوجه الخلل الداخلي، بدل أن يصبح المواطن الحلقة الأضعف التي تتحمل نتائج الاثنين معًا.

لا تتوقف المشكلة عند محدودية الموارد، بل تمتد إلى كيفية توزيع الأعباء والفئات التي تتحمل الكلفة الأكبر للأزمة. فحين يُقتطع جزء من راتب الموظف وتتراجع قدرته الشرائية وتتراكم التزاماته، يحق له أن يسأل: هل تتوزع أعباء الأزمة على الجميع بصورة عادلة؟ وهل تتناسب النفقات العامة مع حجم الأزمة؟ فالعدالة الاقتصادية لا تعني أن يحصل الجميع على المبلغ نفسه، بل أن تتوزع الأعباء وفق القدرة على التحمل، وأن تُحمى الفئات الأقل دخلًا، وأن تُراجع النفقات غير الضرورية وفق معايير واضحة وشفافة. ومن غير المقبول مطالبة الموظف البسيط بالتضحية المستمرة من دون إجابات كافية عن أولويات الإنفاق العام وكلفة الجهاز الحكومي وجدوى بعض التعيينات والنفقات. فالأموال العامة ملك للمجتمع، ويجب أن تُدار لخدمته، لا أن يتحمل أصحاب الرواتب المحدودة وحدهم أثر الاقتطاعات وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

حين تتراجع الخدمات العامة وتتآكل الأجور وتتراكم الديون، يصبح من الضروري فتح ملف الحوكمة والنزاهة والمساءلة، لا بوصفه ملفًا إداريًا منفصلًا عن الأزمة الاقتصادية، بل باعتباره عاملًا يحدد قدرة المؤسسات على إدارة الموارد وتحويلها إلى خدمات وفرص تنموية. فالفساد، حيثما وُجد، يضعف الثقة بالمؤسسات ويقوض تكافؤ الفرص ويشوه أولويات الإنفاق ويضعف الاستثمار وجودة الخدمات. كما تضر المحسوبية في التعيينات والترقيات والتعاقدات وتوزيع الفرص بالكفاءة المؤسسية، وتعزز شعور المواطنين بالظلم.

لكن المعالجة الجادة تتطلب التمييز بين الوقائع المثبتة والاتهامات التي تحتاج إلى أدلة. فمكافحة الفساد لا تكون بالشعارات أو التعميم، بل بالشفافية والتدقيق المستقل ونشر البيانات المالية وتفعيل أجهزة الرقابة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. والمطلوب بناء منظومة تجعل إساءة استخدام السلطة أو المال العام قابلة للكشف والمحاسبة، وتمنع تضارب المصالح، وتضمن وصول المعلومات إلى المواطنين، وتمكن الجهات الرقابية والإعلام والمجتمع المدني من أداء دورها باستقلالية وفاعلية. فلا معنى لمطالبة الموظف بالتقشف الدائم إذا لم يصاحب ذلك تقشف مسؤول في النفقات غير الضرورية، ولا معنى للحديث عن الصمود من دون إجراءات ملموسة تحمي الناس من الهدر والفساد وسوء الإدارة.

يزداد العبء على الأسر عندما تعجز الخدمات الصحية عن تلبية احتياجاتها، أو تضطر إلى دفع مبالغ إضافية للفحوصات والأدوية والعلاج المتخصص. فالموظف الذي تُقتطع من راتبه مساهمات للتأمين الصحي يتوقع تغطية فعالة ومناسبة، لا أن يكتشف عند المرض أنه مطالب بتدبير الجزء الأكبر من التكاليف من جيبه. والعلاج والتعليم والخدمات الأساسية ليست كماليات. وعندما تتراجع جودة الخدمات العامة، يضطر المواطن إلى شراء البدائل من القطاع الخاص، ما يضاعف الإنفاق الأسري ويعمق الفجوة الاجتماعية. لذلك، يجب أن يكون إصلاح التأمين الصحي وتحسين كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم ورفع جودة الخدمات العامة جزءًا من أي خطة جادة لمعالجة الأزمة. كما تبرز مفارقة تستحق المساءلة: كيف يثق المواطن بقطاع صحي حكومي لا يثق بعض المسؤولين بقدرته على تلبية احتياجاتهم العلاجية، فيلجؤون إلى القطاع الخاص؟

لطالما أظهر الفلسطيني قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة الاحتلال والحروب والإغلاقات والأزمات الاقتصادية. لكنه يواجه اليوم ضغوطًا متراكمة تجعل الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي معركة يومية. غير أن تمجيد الصمود لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء لتطبيع المعاناة أو تبرير استمرار الخلل. فالصمود قيمة شعبية عظيمة، لكنه ليس سياسة اقتصادية ولا بديلًا عن التخطيط، ولا يعفي المؤسسات من واجبها في إدارة الشأن العام بكفاءة وعدالة. وليس مطلوبًا من المواطن أن يثبت كل يوم قدرته على التحمل، بل أن تعمل المؤسسات على تقليل الأعباء وحماية كرامته وضمان حد معقول من الاستقرار والأمان الاجتماعي. إن الخروج من هذه الدائرة يتطلب الانتقال من إدارة الأزمة يومًا بيوم إلى خطة إصلاح مالية واقتصادية واجتماعية واضحة، تتضمن إجراءات قابلة للقياس والمراجعة، وفي مقدمتها:

إصلاح إدارة المال العام: نشر بيانات دورية واضحة عن الإيرادات والنفقات والديون والمتأخرات وأوجه الصرف والالتزامات المالية، بما يعزز الرقابة العامة.

مراجعة الإنفاق الحكومي: إخضاع النفقات التشغيلية والامتيازات والمشتريات والتعيينات لمراجعة مهنية مستقلة، وترشيد الإنفاق غير الضروري.

حماية الرواتب والأجور: وضع آلية معلنة للتعامل مع نقص السيولة، وتقليص الاقتطاعات والتأخير، وإعطاء أولوية لأصحاب الدخل المحدود.

تعزيز العدالة الضريبية: مراجعة السياسات الضريبية بما يراعي القدرة على الدفع ويحد من التهرب الضريبي ويوسع قاعدة الالتزام بعدالة.

مكافحة الفساد بآليات قابلة للتحقق: تعزيز استقلالية الرقابة والتدقيق، ونشر تقارير دورية عن نتائج التحقيقات، وضمان تكافؤ الفرص.

إصلاح منظومة التأمين الصحي والحماية الاجتماعية: تحسين التغطية الصحية ومراجعة كلفة العلاج والأدوية ومساعدة الأسر في الظروف الطارئة.

تحفيز الاقتصاد المنتج: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة المحلية، وخلق فرص عمل حقيقية، لأن الاستدامة المالية لا تتحقق بالاقتراض والتقشف وحدهما.

إشراك المجتمع في الرقابة وصنع القرار: فتح حوار جاد مع النقابات والهيئات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين.

الموظف الفلسطيني لا يطلب امتيازات استثنائية ولا ينتظر حياة مترفة. إنه يطالب براتب يكفي احتياجات أسرته الأساسية، وخدمات صحية وتعليمية لائقة، وقدرة على مواجهة الطوارئ من دون السقوط في دوامة الديون، وشعور بأن تضحياته تقابلها إدارة مؤسسية مسؤولة وعادلة. أما أن يعمل سنوات طويلة ثم يجد نفسه عاجزًا عن الادخار ومثقلًا بالأقساط ومضطرًا إلى تأجيل العلاج، فهذه ليست مشكلة فردية، بل مؤشر اجتماعي واقتصادي يستوجب تدخلًا جادًا.

إن الأزمة المالية الفلسطينية لا تُحل بتحميل الموظفين وحدهم كلفتها، ولا بتبادل الاتهامات أو الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على الاحتلال، رغم دوره المركزي في تقويض الاقتصاد الفلسطيني. إنها تحتاج إلى مواجهة متزامنة للقيود الخارجية والاختلالات الداخلية، وإلى إرادة سياسية تجعل الإصلاح والمساءلة والعدالة الاجتماعية أولويات فعلية. فالسؤال الحقيقي لم يعد: كيف لا يزال الموظف الفلسطيني واقفًا على قدميه؟ بل: إلى متى ستظل قدرته على الصمود تُستخدم لتعويض قصور السياسات العامة، بدل أن تكون حافزًا لبناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة وعدالة؟

إن قوة الشعوب لا تُقاس فقط بقدرتها على تحمل الأزمات، بل أيضًا بقدرة مؤسساتها على منع تحول هذه الأزمات إلى نمط دائم من الحياة. ومن حق الموظف الفلسطيني، كما من حق كل مواطن، ألا يبقى الصمود قدره الوحيد، وألا تتحول كرامته المعيشية إلى بند مؤجل في حسابات السياسة والمال العام.