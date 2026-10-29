الاحتلال يهدم نصبين تذكاريين للشهداء ويغلق باب الزاوية في الخليل

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نصبين تذكاريين للشهداء في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأغلقت منطقة باب الزاوية وسط المدينة، فيما نصبت كرفانات فوق عدد من المحال التجارية، بالتزامن مع استمرار عمليتها العسكرية في المحافظة لليوم السابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب غربي الخليل، برفقة جرافة عسكرية، وانتشرت في الطرقات ومحيط منازل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تهدم جدارية تخلّد ذكرى أحد الشهداء وسط البلدة.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية، التي تعد مركزا تجاريا في المدينة، وأجبرت أصحاب المحال على إغلاقها، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين، وأخلت المنطقة منهم بالقوة، قبل أن تنصب كرفانات فوق عدد من المحال التجارية.

كما هدمت جرافات الاحتلال نصباً تذكارياً للشهداء عند مفرق الصاحب في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من مدينة الخليل، اليوم الخميس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، كما اعتقلت شقيقين أثناء حراثة أرضهما في منطقة عرجوم علي شرقي بلدة يطا.

وشهدت بلدتا تفوح وحلحول اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين، فيما اعتدى مستوطنون على مواطنين ومركبات عند مدخل رأس الجورة، المدخل الشمالي لمدينة الخليل، الذي تفرض قوات الاحتلال إغلاقاً عليه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في محافظة الخليل لليوم السابع على التوالي، وسط تشديد الحصار وإغلاق المداخل والمخارج وتنفيذ الاقتحامات والاعتقالات، إلى جانب تقييد حركة المواطنين وتعطيل الحياة اليومية.

وأفادت بلدية الخليل، بأن نحو 780 عائلة باتت مهجرة أو محاصرة في المحافظة، فيما ارتفع عدد المهجرين والمحاصرين إلى نحو خمسة آلاف شخص، مع تركز الأوضاع الأكثر خطورة في بلدتي الجلدا ودار بحاح، اللتين تتعرضان للحصار والإغلاق منذ يوم الجمعة الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت والتضييق على المواطنين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.