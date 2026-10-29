الحرس الثوري الايراني: 3 ناقلات نفط انفجرت في مضيق هرمز

رام الله – وطن للأنباء: أعلنت بحرية حرس الثورة الإيراني إنزال طائرة استطلاع وتجسس أميركية مسيّرة من طراز (MQM-170) غرب مضيق هرمز، والسيطرة عليها وإنزالها بسلام، فيما أعلن الحرس انفجار واحتراق ثلاث ناقلات نفط خلال الساعات الـ24 الماضية، قال إنها خالفت المسارات المسموح بها في المضيق.

وقالت بحرية حرس الثورة، إن مهمة المسيّرة الأميركية كانت رصد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية على الشريط الساحلي للخليج ومضيق هرمز.

وفي ما يتعلق بناقلات النفط، ذكر الحرس أن الناقلات الثلاث أطفأت أنظمة الرادار والملاحة لديها، وحاولت العبور عبر مسار جنوبي وصفه بأنه غير مسموح به، رغم تلقيها تحذيرات من القوة البحرية.

وأضاف أن الناقلات انفجرت واشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بألغام بحرية، مشيرا إلى أن المسار المذكور «ملوث» بالألغام، وأن مالكي السفن وأطقمها يتحملون مسؤولية العبور منه.

ودعا الحرس مالكي السفن وأطقمها إلى عدم الالتفات إلى ما وصفه بـ«أوهام» القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من أنه سيواجه بحزم أي عمل استفزازي تدعمه ممارسات الجيش الأميركي وتتجاهل الأنظمة المعمول بها في مضيق هرمز.

ملاحظة تحريرية: تستند المعلومات الواردة بشأن المسيّرة والناقلات إلى تصريحات حرس الثورة الإيراني التي نقلتها قناة الميادين، ولم يتضمن النص المرسل تأكيدا مستقلا لهذه الوقائع.