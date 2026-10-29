الإفراج عن 17 أسيراً من قطاع غزة

وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عن 17 أسيراً من قطاع غزة، بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 17 محرراً مفرج عنهم إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب القطاع، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفيما يلي أسماء الأسرى المفرج عنهم، الذين وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس قبل قليل:

1. حسن عبد الكريم محمد النجار .. جباليا .. 47 عام

2. مصطفى رمزي عبد اللطيف عساف .. 34 عام .. جباليا

3. عماد سامي عبدالرحمن غرقود .. البريج .. 17عام

4. مصطفى خليل مصطفى عبد العال .. دير البلح.. 38 عام

5. تيسير فضل ابراهيم نصار .. الزوايدة.. 43 عام

6. اسماعيل عمر اسماعيل العاصي .. خانيونس.. 53 عام

7. عمر يوسف ابراهيم معروف .. جباليا .. 31 عام

8. تيسير محمد محمود لبد .. جباليا.. 59 عام

9. احمد زهدي محمد النونو .. غزة .. 37 عام

10. عماد عادل احمد صبيح .. بيت لاهيا .. 44 عام

11. عارف حسن عبد القادر معروف .. بيت لاهيا .. 44 عام

12. عثمان فتحي عثمان علي .. جباليا .. 34 عام

13. محمود فتحي عثمان علي .. جباليا.. 31 عام

14. ياسر محمد مطير نصار .. الزوايدة .. 34 عام

15. فادي ياسر فرح المجار .. جباليا .. 38 عام

16. عبد الحليم ربيع ابراهيم حمودة .. جباليا .. 47 عام

17. جميل علي صالح دبو .. جباليا .. 61 عام

وتفرج قوات الاحتلال عن أعداد قليلة من أسرى قطاع غزة في فترات متفاوتة، حيث تبدو عليهم آثار التعذيب والتعب جراء الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وبحسب أحدث المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية حتى مطلع تموز/يوليو 2026، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9400 أسير، بينهم 1320 معتقلاً من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي".

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن هذا الرقم لا يشمل آلاف المعتقلين المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية وسرية تابعة لجيش الاحتلال، من بينها معسكر "سديه تيمان" ومراكز أخرى، حيث لا تتوفر معلومات رسمية عن أوضاعهم أو أماكن احتجازهم.