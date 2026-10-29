القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 6 عمليات عسكرية في السعودية

وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 6 عمليات عسكرية استهدفت مواقع ومنشآت في السعودية، ردا على العدوان السعودي والمجازر الأخيرة التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وذكرت القوات، في بيان، اليوم الخميس، أن العمليات استهدفت مصفاة رأس تنورة ومنشأة شركة أرامكو في بقيق، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومصفاة رابغ النفطية، إضافة إلى مقر قيادة وتحشيدات عسكرية في منطقة نجران.

وأشارت إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرة مسيرة، مفيدة بتحقيق إصابات مباشرة وتعطل حركة الملاحة في مطار الدمام، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود والضباط السعوديين في نجران.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي، والتمسك بمعادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن

يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة اليمنية ردّها المشروع على العدوان السعودي على البلاد.