شهيدان ومصابون في غارة للاحتلال استهدفت مركبة وسط قطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و564 شهيدا، و175 ألفا و770 مصابا.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 1568 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 5649، ووصل إجمالي حالات انتشال الشهداء إلى 845