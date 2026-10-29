الاحتلال يهدم منزلًا في ترقوميا شمال غربي الخليل

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الخميس، منزلًا مأهولًا في بلدة ترقوميا شمال غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "شعب البير" غرب بلدة ترقوميا، وهدمت منزلًا للمواطن فادي أبو حجيشة، يأوي سبعة أفراد.

والعام الماضي، أخطرت قوات الاحتلال بهدم 12 منزلًا في المنطقة المستهدفة، وهدمت بالفعل بعضًا منها خلال الأشهر الماضية.

وتشهد المنطقة اعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال والمستوطنين، كونها تقع بالقرب من مستوطنتي "تيلم" و"ادورا" المقامتين على أراضي المواطنين، وذلك بهدف التوسع الاستيطاني.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات هدم المنازل في بلدات ومدن بالضفة الغربية، إلى جانب تسليم إخطارات هدم لأخرى، في محاولة للضغط على المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.