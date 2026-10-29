6 شهداء و38 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، وصول ستة شهداء و38 مصابًا إلى مستشفياتها في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عدد الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حتى اليوم ⁠1,574 شهيدًا، وعدد المصابين ⁠5،687 مصابًا.

وذكرت أن عدد الجثامين التي جرى انتشالها من تحت أنقاض المنازل المدمرة بلغ 845 شهيدًا.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في تشرين الأول /أكتوبر 2023، بلغت ⁠74,570 شهيدًا و175,808 مصابًا.