ترامب: إيران ستكون قريبا ضمن قائمة انتصاراتنا.. وأكسيوس يتحدث عن هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل

رام الله – وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستكون قريبا ضمن ما وصفها بـ"قائمة انتصاراتنا"، على غرار ما حدث في فنزويلا، مدعيا أن طهران تعرضت لهزيمة قاسية، وأن الولايات المتحدة دمرت قدراتها على تخصيب اليورانيوم، في وقت تتزايد فيه التقارير عن احتمال شن هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أنه سينهي الحرب مع إيران قريبا، مدعيا أنها تواجه صعوبات في تصنيع الطائرات المسيّرة بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء.

وفي السياق، ذكر موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة والاحتلال قد يشنان هجوما جديدا على إيران بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

وأوضح الموقع أن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أجرى محادثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، لتنسيق الاستعدادات تحسبا لهجمات محتملة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن قطر تعمل على إقناع إيران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المواقع النووية التي تعرضت للقصف، مقابل تخفيف بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن العملية العسكرية المحتملة قد تتضمن أسبوعا من الضربات المكثفة التي تستهدف القيادة الإيرانية ومنشآت الطاقة والمواقع النووية والبنية التحتية.

وكان ترامب قد قال للموقع إن المفاوضات مع إيران تجري عبر وسطاء، لكنه لا يعرف ما إذا كانت ستفضي إلى نتائج.