الاحتلال يُشدد إجراءاته على حاجز فلنديا شمالي القدس

وطن للأنباء: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز قلنديا، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والمركبات والتسبب في أزمة مرورية خانقة.

وتشهد المنطقة المحيطة بمخيم قلنديا أزمة مرورية خانقة وتكدسًا لمركبات المواطنين، بفعل تشديدات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها وقيودها على تنقل المواطنين في أحياء وبلدات القدس، ولا سيما بلدتي حزما وجبع ومخيم قلنديا، ما يفاقم من معاناتهم.