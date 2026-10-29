تكليف الشاباك بالتحقيق في شبهات"تمويل خارجي ورشاوى انتخابية" لرفع التصويت العربي

رام الله – وطن للأنباء: كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية لدى الاحتلال، القاضي نوعام سولبرغ، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، بفتح تحقيق في شبهات تمويل خارجي ورشاوى انتخابية، بناء على طلب تقدم به الأخير، استنادا إلى معلومات وصفها بأنها "استثنائية من حيث خطورتها"، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تدور الشبهات حول تمويل عربي خارجي لحملة تهدف إلى التأثير على الانتخابات، عبر ضخ مبالغ مالية كبيرة لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية.

وجاء تكليف سولبرغ عقب عرض زيني معلومات وصفها بالخطيرة، إذ وجّه رئيس لجنة الانتخابات المركزية رسالة رسمية إلى رئيس الشاباك، تضمنت تعليمات بفتح تحقيق في شبهات ممارسة تأثير غير مشروع على الانتخابات من خلال تمويل خارجي تقدمه جهات تعمل، بحسب الادعاءات الواردة في الرسالة، ضد المصلحة الإسرائيلية.

وقال سولبرغ في رسالته إنه لا يستطيع الشهادة على طبيعة هذه الشبهات، لكنه شدد على ضرورة التحقيق فيها، نظرا إلى ارتباطها بجهات خارجية، وذلك بذريعة الحفاظ على نزاهة انتخابات الكنيست، ومنع أي نشاط غير قانوني يستهدف النظام الديمقراطي أو ما وصفه بـ"التخريب السياسي".

وفي تعقيب على ذلك قال الصحفي عميت سيغال من القناة 12 العبرية اان الإعلان من رئيس لجنة الانتخابات جاء بالتزامن مع ارتفاع نسبة تشكيل حكومة أقلية بدعم عربي ما سيؤدي الى تعليق هذا السيناريو على الأقل حتى انتهاء التحقيقات.