كاتس يهاجم آيزنكوت بعد دعوته الجيش لرفض ضغوط نتنياهو.. وخلافات بشأن ضرب إيران

وطن للأنباء: هاجم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، تصريح رئيس "معسكر التغيير" غادي آيزنكوت، الموجّه لـ"الجيش" بعدم الامتثال، قائلاً إنّه "غير ديمقراطي ومنفصل عن الواقع".

وكان آيزنكوت قد دعا "الجيش" إلى "مقاومة الضغوط التي قد يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات، في ظل تهديدات الأخير بشن ضربات جديدة على إيران".

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية تأكيد مسؤولين، عسكري وسياسي، أنّ "الجيش الإسرائيلي طُلب منه بالفعل تنفيذ خطوة تتعلق بإيران قبل الانتخابات".

وبحسب "الجيش"، كان من المرجّح بدرجة كبيرة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيل الانتخابات.

وقال المسؤول العسكري: "الطرف الآخر يرى كل شيء، والإيرانيون ليسوا أغبياء".

وكان نتنياهو قد نفى الخبر الذي نشرته "القناة 12" عن خلافه مع رئيس الأركان إيال زامير حول موضوع مهاجمة إيران.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت عن مواجهة غير مسبوقة بين نتنياهو وزامير بشأن عملية قد تؤدي إلى مواجهة مع إيران.

يذكر أنّ تكتل نتنياهو حصل على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً حصل عليها تكتل منافسه آيزنكوت، في أحدث حصيلة للانتخابات التي جرت يوم أمس.

ومن المتوقع أن ينتهي فرز المظاريف المزدوجة، البالغ عددها أكثر من 600 ألف، عند منتصف ليل الخميس - الجمعة، وهو ما سيؤثر في صورة توزيع المقاعد.