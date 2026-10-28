"بيت مال القدس" تنفذ المرحلة الثانية من حملة "شتاء دافئ" 2026 من مستشفى المطلع

رام الله - وطن للأنبااء: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من حملة "شتاء دافئ" لعام 2026 من مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع"، في مدينة القدس، بتمويل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن المرحلة الثانية من الحملة شملت تسليم "كسوة الشتاء" إلى مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع"، لصالح المحتاجين من المرضى ومرافقيهم المقيمين فيه.

وأشارت إلى أن الكسوة شملت أطقما شتوية للنساء والرجال والأطفال، إضافة إلى جلابيب، بهدف تخفيف معاناة المستفيدين، ولا سيما الذين تقطعت بهم السبل في القدس أو يواجهون ظروفًا صعبة خلال إقامتهم في المستشفى.

وقال إبراهيم الخطيب، من مركز العمل المجتمعي في مستشفى المطلع، إن استجابة وكالة بيت مال القدس الشريف لهذه المبادرة تبعث على الارتياح، وتعكس اهتمامها باحتياجات المرضى والأطفال، وحرصها على مساندة المؤسسات الصحية المقدسية والفئات التي تتلقى العلاج فيها.

وأضاف الخطيب أن المبادرة تأتي امتدادًا لسلسلة من الأنشطة التي نفذتها الوكالة في المستشفى، مشيرًا إلى أنها قدمت، قبل نحو شهر، مبادرة تزامنت مع انطلاق العام الدراسي، إلى جانب مبادرة لترميم الصيدلية، فضلًا عن أنشطة أخرى أسهمت في تلبية احتياجات المستشفى.

ووجه الخطيب الشكر إلى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف والقائمين عليها، والمدير المكلف بتسييرها الدكتور محمد سالم الشرقاوي، تقديرًا لدورهم في دعم المقدسيين ومساندة المؤسسات الصحية في المدينة.

من جانبه، قال رئيس قسم الدعم النفسي في مستشفى المطلع، جلال حمدان، إن توزيع الكسوة الشتوية على الأطفال يحمل رسالة تضامن ومحبة، ويعزز شعورهم بأنهم ليسوا وحدهم في رحلة العلاج، مشيرًا إلى أن المبادرة تتجاوز توفير الملابس إلى تقديم دعم نفسي ومعنوي لهم من خلال الاهتمام باحتياجاتهم ومساندتهم خلال فترة تلقيهم العلاج.

وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف، قد نفذت المرحلة الأولى من حملة "شتاء دافئ" في 28 كانون الثاني/ يناير 2026 تحت شعار: "معا نمنح الدفء والأمل" لفائدة 120 عائلة موزعة على 12 تجمعا بدويا جنوبي شرق محافظة القدس، وشملت تدعيم أسقف البيوت القروية، في المناطق المرتفعة المفتوحة، التي تتأثر بالمنخفضات الجوية، وتوزيع الاغطية والأفرشة والسخانات والألبسة الشتوية.

