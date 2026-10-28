ارتفاع المقاعد العربية إلى 18 وتراجع معسكر نتنياهو إلى 54 مع فرز 66.3% من الأصوات

رام الله – وطن للأنباء: أظهرت النتائج المرحلية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، بعد فرز 66.3% من أصوات الناخبين، ارتفاع تمثيل القائمتين العربيتين إلى 18 مقعدا، مقابل تراجع معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى 54 مقعدا، فيما حصل معسكر المعارضة الصهيونية على 48 مقعدا، في ظل استمرار فرز الأصوات وتحديث النتائج.

وبحسب النتائج، توزعت المقاعد العربية بين القائمة المشتركة، التي حصلت على 12 مقعدا، والقائمة العربية الموحدة، التي أشارت مقدمة التغطية إلى حصولها على 6 مقاعد.

وتعكس هذه النتائج المرحلية استمرار غياب الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، إذ يتطلب تشكيلها تأييد 61 نائبا من أصل 120 عضوا في الكنيست، ما يبقي المفاوضات الائتلافية مفتوحة على عدة سيناريوهات، ويعزز أهمية المقاعد العربية في موازين القوى.