الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره للخليل لليوم السادس على التوالي

وطن للأنباء: لليوم السادس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على محافظة الخليل، وتستمر في محاصرة وإغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، وسط مداهمات مستمرة لمنازل المواطنين وتعمد تدمير محتوياتها، فيما اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامها مخيم الفوار ودورا جنوبا.

وقالت بلدية الخليل، إن عددا من العائلات المتضررة جراء عدوان الاحتلال المستمر ارتفع الى نحو 780 عائلة، إضافة إلى تشريد ومحاصرة ما يقارب من 5000 مواطن، سواء بإجبارهم قسرا عن النزوح عن منازلهم، أو محاصرتهم داخلها، خاصة في منطقتي الجلدة ودير بحة، التي تخضع لحصار وإغلاق مشدد منذ الجمعة الماضية.

وذكر ت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في تلك المناطق، بعد أن أخلتها قسرا، ويسمع أصوات تكسير داخلها، كما حولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فإنه الاحتلال اعتقل منذ بداية عدوانه 109 مواطنين بينهم فتاة، فيما احتجز المئات ونكلت بهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: لؤي يوسف الرجوب، وأدهم نصار، وعمر السراحنة، وعايد على الحموز، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.