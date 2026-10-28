171 قتيلا منذ مطلع العام.. قتيل بجريمة إطلاق نار في عرابة

وطن للأنباء: قُتل رجل يبلغ نحو 50 عاما، صباح الأربعاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بالجليل، شمالي البلاد.

وتأتي الجريمة بعد مقتل الشاب علاء جبالي (منسي)، الثلاثاء، وإصابة آخر بجروح في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيبة.

وبمقتل الرجل في عرابة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل إلى 171 قتيلا منذ مطلع العام الجاري، في ظل استمرار تصاعد الجريمة والعنف وانتقادات للشرطة والحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقهما في الحد من انتشار السلاح والجريمة المنظمة.