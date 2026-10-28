الاحتلال يشرع بتجريف أراضٍ زراعية في قرية طورة غرب جنين

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف لأراضٍ زراعية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي قرية طورة، المحاذية لجدار الفصل العنصري، جنوب غرب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي طورة، مؤيد أحمد صادق قبها، إن جرافة للاحتلال اقتحمت المنطقة وشرعت بتجريف أراضٍ زراعية تعود للمواطنين خضر فارس قبها، وفيصل عبادي، وأيمن عبادي، ومنصور عبادي.

وأوضح أن الأراضي المستهدفة تضم أشجار زيتون معمّرة وأراضي زراعية، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع الجهات المختصة والارتباط الفلسطيني لمتابعة ما يجري، إلا أن أسباب عمليات التجريف لم تتضح حتى الآن، خاصة أنه لم يسبق للمواطنين تلقي أي إخطارات بشأن استهداف أراضيهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على الأراضي الزراعية في محافظة جنين، وما يترتب عليها من أضرار تطال أراضي المواطنين ومصادر رزقهم.