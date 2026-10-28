الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من قلقيلية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 12 مواطنا من مدينة قلقيلية، واقتحمت قرية حجة شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في أحياء صوفين والظهر والنقار وكفر سابا، واعتقلت 12 مواطنا عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل أن تنسحب من المدينة بعد نحو ساعتين.

وذكرت المصادر أن المعتقلين هم الأسرى المحررون محمد أبو خضر، وميسرة عفانة، ومهتدي دلال، ومحمد خضراوي، ومعتصم خضراوي، إضافة إلى محيي سلمي، وإبراهيم صبح، وإبراهيم حمدان نزال، وناهل ملحم، وسوار قرعان، ومجد عدنان داود، وأيسر شريم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية، وانتشرت قوات المشاة بكثافة في وسطها، وأوقفت عددا من المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أعاق تنقلهم، كما داهمت منازل في الحارة الشرقية، بينها منزل المواطن ربيع ياسر ربع، وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد إجبار عائلته على إخلائه.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية، ما يعيق حركة المواطنين ووصولهم إلى أماكن عملهم وقضاء مصالحهم.