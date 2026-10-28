الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم صحفي وشقيقاه في طولكرم

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من مدينة طولكرم، بينهم صحفي وشقيقاه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد سالم القص (40 عاما)، وهو مقدم في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، عقب مداهمة منزله في الحي الغربي من المدينة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والصحفي حمزة محمد مصطفى سلامة (33 عاما)، وشقيقيه الأسير المحرر مؤمن (30 عاما)، ومصطفى (35 عاما)، عقب مداهمة منازلهم في الحي الشمالي من المدينة.