الاحتلال يحوّل منزلين إلى ثكنة عسكرية في بلدة فرعون جنوب طولكرم

وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين وعائلتيهما على إخلاء منزليهما في بلدة فرعون جنوب طولكرم، وحوّلتهما إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع اقتحام ضاحية ارتاح جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطن عبد الفتاح حسين عوض ونجله سامح في بلدة فرعون، وأجبرتهما وعائلتيهما على إخلائهما، وأبلغتهما بعدم العودة إليهما حتى صباح يوم غد الأربعاء، عقب تحويلهما إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت المصادر أن البلدة تشهد انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، لا سيما في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري، وبين منازل المواطنين، وبالقرب من مدرسة البنات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وجابت شوارعها، وتمركزت في شارع الجامع القديم، وسط تهديد المواطنين بالسلاح ومنعهم من الاقتراب من أماكن تمركز جنود الاحتلال.