إصابة مزارعين في اعتداء للمستوطنين على دير جرير شرق رام الله والاحتلال يعتقل أحدهما

وطن للأنباء: أُصيب مواطنان، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية دير جرير، شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهما.

وافادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة "الحرايق" بالقرية، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة مواطنين، أحدهما بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، والآخر وهو مسن بجروح عميقة في يده.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتأمين المستوطنين، فيما اعتقلت المزارع أنس الشجاعية خلال هجوم المستعمرين على قاطفي الزيتون.