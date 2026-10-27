لليوم الخامس: الاحتلال يواصل اقتحام الجلدة ودير بحة ويُداهم منازل ويُلحق أضرارا بالممتلكات ويعتقل 9 مواطنين

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، اقتحام منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، ومداهمة منازل المواطنين وإلحاق أضرار بمحتوياتها، بالتزامن مع اعتقال تسعة مواطنين خلال اقتحامات للمدينة وبلدات دورا والسموع ويطا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة، بعدما أجبرت عائلات على إخلاء أجزاء واسعة منهما بالقوة، وسط تزايد الأضرار التي لحقت بالسكان والمصالح الاقتصادية والممتلكات، وصعوبات متفاقمة في إيصال الاحتياجات الأساسية إلى العائلات المتضررة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من أحياء مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: شاكر المحتسب، ونور زيد الجعبري، وصفوت نادر الجعبري.

وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا، واقتحمت منزل الشهيد الكعبة في منطقة عين فارس، واعتقلت ثلاثة مواطنين، هم منتصر عيسى شديد، وإبراهيم رجب، ومحمد رجب.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عبد الفتاح حوامدة، فيما اعتقلت من بلدة يطا عيسى مسعف ونجله رامي.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية وإغلاقها للمناطق في مدينة الخليل، وتقييد حركة المواطنين، بالتزامن مع احتجاز مواطنين، والاعتداء عليهم، وإعاقة وصول المساعدات إلى العائلات المحاصرة والنازحة.

كما تفرض قوات الاحتلال إغلاقات على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وتمنع المواطنين من عبور البوابات المغلقة، مع تركّز القيود عند مداخل بلدات إذنا وبني نعيم وحلحول، ومخيمي الفوار والعروب، إلى جانب قرى وبلدات أخرى في المحافظة.

هذا، وقد ارتفع عدد العائلات المتضررة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مناطق في مدينة الخليل منذ يوم الجمعة الماضي إلى 619 عائلة، فيما أُجبر نحو 3971 مواطنا على النزوح قسرا عن منازلهم، واعتُقل 85 مواطنا.