"مقاومة الجدار": الاحتلال يعتزم بحث 11 مخططاً استيطانياً تتضمن 608 وحدات استيطانية

وطن للأنباء: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال تعتزم، الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، بحث 11 مخططا استيطانيا في محافظات الخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت وبيت لحم والقدس، على مساحة إجمالية تبلغ 374.293 دونما.

وأوضحت الهيئة، استنادا إلى جدول جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لمجلس التخطيط الأعلى ووثائق المخططات، أن المشاريع المطروحة تشمل ستة مخططات سكنية تتضمن 608 وحدات، إلى جانب خمسة مخططات تتعلق بالمنشآت الهندسية والمساحات التجارية وتعديل أحكام وحقوق البناء.

وأكدت أن المخططات تجمع بين توسيع مستوطنات قائمة وتثبيت مواقع استيطانية جديدة، إلى جانب تطوير الخدمات والبنية العمرانية المساندة لها، مشيرة إلى أن الأعداد الواردة تمثل محتويات المخططات المطروحة للنقاش، ولم تصدر قرارات نهائية بشأنها بعد.

وبيّنت الهيئة أن المخططات السكنية تشمل 278 وحدة في مستوطنة "أفيغايل" و200 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" بمحافظة الخليل، و68 وحدة في مستوطنة "كوخاف هشاحر" بمحافظة رام الله والبيرة، و30 وحدة في موقع "متسوكي إيرتس"، إضافة إلى وحدتين في مستوطنة "عليه زهاف" بمحافظة سلفيت، ضمن تعديل يحول قطعة مخصصة لمسكن واحد إلى مسكن لعائلتين.

وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الوحدات الوارد في المخططات يتضمن وحدة سبق اعتمادها في "عليه زهاف"، وبالتالي لا يمثل العدد الإجمالي وحدات سكنية جديدة بالكامل.

ولفتت إلى أن بعض المواقع المشمولة بالمخططات شهدت أعمال بناء وإقامة منشآت نفذها المستوطنون قبل استكمال الإجراءات التخطيطية، بما يعكس توجها لفرض وقائع على الأرض ثم استكمال الإجراءات الرسمية لتوفير الغطاء التخطيطي لها.

واعتبرت الهيئة أن هذا المسار يعكس تكاملا بين تحركات المستوطنين ومؤسسات الاحتلال، إذ يجري تثبيت الوجود الميداني أولا، قبل استكمال إجراءات التخطيط وتوفير مقومات ترسيخ المواقع الاستيطانية وتوسيعها.

وأوضحت أن موقعي "نوعا" و"متسوكي إيرتس" من المواقع الاستيطانية التي أقرت حكومة الاحتلال إنشاءها مؤخرا. ويتناول مخطط "نوعا"، الواقع جنوب شرق جنين، إقامة مجمع مؤقت من المباني المتنقلة للسكن والمباني العامة على مساحة تقارب 22.7 دونما.

أما مخطط "متسوكي إيرتس"، المعروف أيضا باسم "نوف جلعاد"، فيقع على أراضي قريتي رمون والطيبة شرق محافظة رام الله والبيرة، ويمتد على نحو 45.8 دونما، ويشمل إقامة 30 وحدة مؤقتة بوصفها المرحلة الأولى للموقع الاستيطاني.

وفي محافظة الخليل، يجمع مخطط "أفيغايل" بين الاستخدامات السكنية والمباني العامة والتجارية والسياحية، فيما يستهدف مخطط "كريات أربع" إقامة 200 وحدة سكنية على مساحة تقارب 22.7 دونما.

وفي محافظة رام الله والبيرة، يتناول مخطط "كوخاف هشاحر" توسيع حي سكني وتنظيم الطرق وحقوق البناء على مساحة تقارب 70 دونما.

وتشمل المخططات الأخرى تعديل أحكام البناء الخاصة بمنشآت هندسية في مستوطنة "عطيرت" بمحافظة رام الله والبيرة، وإضافة مساحات تجارية في مستوطنة "بيتار عيليت"، وتعديل حقوق البناء والارتفاعات وعدد الطوابق في مستوطنة "إفرات" بمحافظة بيت لحم، إلى جانب مخططين في مستوطنة "جفعات زئيف" بمحافظة القدس، يتعلقان بخطوط البناء والمساحات المسموح بها وزيادة عدد الطوابق.

وأكدت الهيئة أن هذه المخططات تعكس استمرار توظيف منظومة التخطيط لتعزيز الاستيطان، من خلال الجمع بين الوحدات السكنية والخدمات التجارية والمنشآت الهندسية، بما يزيد قدرة المستوطنات على استيعاب مزيد من المستوطنين، ويكرس مواقع استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية، ويعمق القيود المفروضة على التطور العمراني والتواصل الجغرافي الفلسطيني.