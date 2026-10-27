ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران كان مضيعة للوقت

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار مع إيران خلال الصيف الماضي كان مضيعة للوقت، موضحا أن المواجهة الحالية ستنتهي قريبا.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي ولاية ميسيسيبي، الاثنين، إن الولايات المتحدة "لم يكن أمامها خيار في الحرب ضد إيران"، مبينا أنه "كان ينبغي القيام بذلك منذ وقت طويل، وما يحدث الآن سينتهي قريبا جدا".

وتابع، "وافقنا على وقف قصير لإطلاق النار لم أكن أحبه كثيرا. كنت أعتبره مضيعة للوقت".

وأردف، "سمحنا لعدد قليل من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. نريد أن نكون جيدين، لكن ذلك كان، على حد علمي، مضيعة للوقت".

