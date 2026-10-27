ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,561 والإصابات إلى 175,759 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,561 شهيدا، و175,759 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6 شهداء، إضافة إلى 32 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,565، والإصابات إلى 5،640، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.