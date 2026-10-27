"القائمة الموحدة" في الداخل المحتل تقدم شكوى للجنة الانتخابات بشأن اعتقال ناشطين ونقص أوراق الاقتراع

وطن للأنباء: قدمت القائمة الموحدة في الداخل المحتل شكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، بسبب حملة ممنهجة لعرقلة التصويت لها، تشمل اعتقال عدد من ناشطيها، ونقص أوراق الاقتراع الخاصة بها وإتلاف بعضها في عدد من البلدات في الداخل المحتل.

وقالت الموحدة إن شرطة االاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، عددا من ناشطيها البارزين في منطقة النقب، بينهم الدكتور سياف أبو رياش من رهط، وحسين مسعودين من شقيب السلام، وإبراهيم القريبي من قرية السر، إلى جانب آخرين، مشيرة إلى أن الاعتقالات جرت دون مبرر واضح، بحسب بيانها.

وأضافت القائمة أنها رصدت نقصا واسعا في أوراق الاقتراع باللغة العربية التي تحمل الحرفين "ع م"، في بلدات بينها الناصرة وشفاعمرو، فضلًا عن العثور على أوراق ممزقة، ما أثار شبهات لديها بشأن تعمّد إتلافها.

ودعت الموحدة الناخبين إلى التأكد من توافر أوراق اقتراع سليمة داخل مراكز التصويت، والمطالبة بتوفيرها فورا في حال عدم وجودها أو العثور على أوراق تالفة.

وختمت الموحدة دعوتها للناخبين بالتأكيد على أهمية المشاركة في التصويت، قائلة: "صوتكم هو قوتكم، فلا تتنازلوا عنه".