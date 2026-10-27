البنك الإسلامي الفلسطيني يوقع اتفاقية تقسيط خدمات مع شركة Scope Systems للأنظمة التكنولوجية

وطن للأنباء: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني اتفاقية مع شركة Scope Systems للأنظمة التكنولوجية تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المشاريع والشركات للاستفادة من حلول التقسيط التي يقدمها البنك من خلال برامج التمويل لشراء الأنظمة المحاسبية والأجهزة والبرامج التكنولوجية التي توفرها الشركة بما يسهم في دعم احتياجاتهم التقنية وتعزيز قدراتهم التشغيلية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور المدير العام د.عماد السعدي ومدير عام شركة Scope Systems السيد محمد عويضة بالإضافة إلى ممثلين عن الجانبين.

وبموجب الاتفاقية سيتمكن أصحاب المشاريع من الحصول على التمويل اللازم لشراء الأنظمة والأجهزة والبرامج التي تقدمها شركة Scope Systems بالتقسيط وفقاً لصيغ التمويل المعتمدة لدى البنك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يوفر لهم حلولاً مالية تساعدهم على تطوير أعمالهم وتحديث بنيتهم التقنية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على توفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتسهم في تمكين المشاريع من تطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها مؤكداً على أهمية توظيف الحلول المالية والمصرفية في دعم التحول الرقمي وتوسيع فرص النمو أمام المشاريع والشركات الفلسطينية.

وأضاف السعدي أن البنك يواصل العمل على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية وتمويلية تلبي احتياجات العملاء وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته أكد مدير شركة Scope Systems للأنظمة التكنولوجية السيد محمد عويضة، إن الاتفاقية مع البنك الإسلامي الفلسطيني ستساهم في توفير حلول تمويلية تسهّل على أصحاب المشاريع الحصول على الأنظمة والأجهزة والحلول التكنولوجية التي يحتاجونها لتطوير أعمالهم، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعزز قدرة المشاريع على مواكبة التطورات التكنولوجية بما ينعكس إيجاباً على كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.