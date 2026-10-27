الاحتلال يحوّل منزلا في المغير إلى ثكنة عسكرية ويواصل تجريف أراضٍ

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قرية المغير شمال شرق رام الله، وحوّلت منزل أحد المواطنين إلى ثكنة عسكرية، فيما اقتحم مستوطنون أراضي زراعية في القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فيلا المواطن المغترب لؤي عادل أبو عليا، وحوّلتها إلى ثكنة عسكرية، فيما تواصل جرافات الاحتلال تجريف أراضٍ في سهل الرفيد شرق القرية.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون أراضي زراعية تعود لعائلة أبو شفيق، ونفذوا جولات استفزازية في محيط منزل الحاج أبو عطا، شرق المغير.